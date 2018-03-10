Atınç Nukan ameliyat oldu
Beşiktaşlı futbolcu Atınç Nukan, sol dizinden ameliyat edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol diz artroskopik revizyon ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu uygulanan Atınç'ın ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:50
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F.Bahçe rakibimiz değil
Toplam 5
Yorum
Dost Son üç yıldır hakemler Beşiktaş lehine düdük çalıyor. Bir hakem hocasıyla otur maçları bir daha seyret.
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 2
Yorum
dedemkorkut yazıklar olsun ts yıde sıra takımı yaptınız ya bravo size. tek çözüm yerlinin yerlisinde. fatih tekkeTD ve öz yapılanmaya dönüş tek çare...
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Babası Beşiktaşlı
Toplam 5
Yorum
sultanahmet babası kendisi ne tutar umrumuzda değil ama fb li olmadığı kesin aykutun.FB ye gelmiş en gereksiz kişidir
Atınç Nukan ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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