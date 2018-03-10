Atınç Nukan ameliyat oldu – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    ameliyat oldu

    Atınç Nukan ameliyat oldu

    Beşiktaşlı futbolcu , sol dizinden ameliyat edildi.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol diz artroskopik revizyon ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu uygulanan Atınç'ın ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:50
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