Münih'teki ilk maçı 5-0 kazanmalarına rağmen Alman yıldız İstanbul'daki rövanş maçı için temkinli konuştu.

Bayern'in yıldızı İstanbul'da rehavete kapılmaları durumunda başlarına kötü şeyler gelebileceğini söylerken, "Rövanşa idaret etmek için gitmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin 2013'teki şampiyonluğu tekrarlamak olduğunu söleyen Müller, "İstanbul'da Leipzig'in başına gelenlerin farkındayız. Atmosfer büyük problem oldu ve kaybettiler. Ama biz Bayern'iz. Yolumuza devam edeceğiz. İstanbul'a idare etmeye gitmiyoruz. İyi bir oyun ile kazanmak istiyoruz" dedi.