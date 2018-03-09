Müller: "İstanbul'da başımıza kötü şeyler gelebilir" – Fotomaç – 09 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Müller: "'da başımıza kötü şeyler gelebilir"

    Müller: "<a href="/index/istanbul?id=101cd7c1-f4a1-48db-a597-ab1bebaad464" class="" rel="tag">İstanbul</a>'da başımıza kötü şeyler gelebilir"

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında çarşamba günü Beşiktaş ile 'da karşılaşacak olan 'te Alman yıldız dikkat çeken ifadeler kullandı

    Münih'teki ilk maçı 5-0 kazanmalarına rağmen Alman yıldız 'daki rövanş maçı için temkinli konuştu.

    Bayern'in yıldızı 'da rehavete kapılmaları durumunda başlarına kötü şeyler gelebileceğini söylerken, "Rövanşa idaret etmek için gitmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Hedeflerinin 2013'teki şampiyonluğu tekrarlamak olduğunu söleyen Müller, "İstanbul'da Leipzig'in başına gelenlerin farkındayız. Atmosfer büyük problem oldu ve kaybettiler. Ama biz Bayern'iz. Yolumuza devam edeceğiz. İstanbul'a idare etmeye gitmiyoruz. İyi bir oyun ile kazanmak istiyoruz" dedi.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 18:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Müller: "'da başımıza kötü şeyler gelebilir" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN