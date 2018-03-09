Müller: "İstanbul'da başımıza kötü şeyler gelebilir"
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında çarşamba günü Beşiktaş ile İstanbul'da karşılaşacak olan Bayern Münih'te Alman yıldız Thomas Müller dikkat çeken ifadeler kullandı
Münih'teki ilk maçı 5-0 kazanmalarına rağmen Alman yıldız İstanbul'daki rövanş maçı için temkinli konuştu.
Bayern'in yıldızı İstanbul'da rehavete kapılmaları durumunda başlarına kötü şeyler gelebileceğini söylerken, "Rövanşa idaret etmek için gitmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Hedeflerinin 2013'teki şampiyonluğu tekrarlamak olduğunu söleyen Müller, "İstanbul'da Leipzig'in başına gelenlerin farkındayız. Atmosfer büyük problem oldu ve kaybettiler. Ama biz Bayern'iz. Yolumuza devam edeceğiz. İstanbul'a idare etmeye gitmiyoruz. İyi bir oyun ile kazanmak istiyoruz" dedi.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 18:51
-
Trabzonspor olağanüstü kongre kararı aldı
Toplam 8
Yorum
son karar kongre daa siz çook kongre yapar hoca değiştirirsiniz. BJK derbisinde taliscanın eline penaltı verilse medel ndoye düşürünce atılsa kimse gitmezdi
-
Orman, FutbolİGA kura çekimine katıldı
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ KARDEŞ KONUŞTUKLARI ZAMAN CEZA ALIYORLAR NE YAZIK Kİ TEK CEZA ALANDA BİZİM BAŞKANLAR ONLARDA ANLADILAR ARTIK BUNU...
-
"Beşiktaş'ın yarışı bizi ilgilendirmiyor"
Toplam 1
Yorum
CELAL GENCLER TRABZON A BENZEMEK CIKAR DELIKANLI GIBI OYNAR KIMSE SONUCU SUPRIZ SAYMASIN MAC SONU
Müller: "İstanbul'da başımıza kötü şeyler gelebilir" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.