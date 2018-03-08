Talisca giderse Paqueta gelecek
Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Talisca'nın Benfica ile sözleşme yenilemesi siyah-beyazlı yönetimi endişelendirmedi.
Çünkü bu futbolcunun alternatifi çoktan hazır. Devre arasında da adı Beşiktaş'la anılan Lucas Paqueta ile Flamengo kulübüyle el sıkışıldı.
Beşiktaş geleceğin yıldızı olarak gösterilen 20 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Paqueta'ya ise yıllık 2 milyon euro'dan fazla verilmeyecek.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 03:08
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
sat sat sat 20 mılyon verdıyseler durma sat yerıne 1 santrafor 1 orta saha 1 de adam akıllı sol bek alırsın
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Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Veli, Tolgay'ın yerine müthiş bir adam olur.Belki süper değil ama zor zamanlarda yüreğiyle oynayan biri. Lütfen bunu da dikkate alalım.
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
gsgs satmak istemesekte 20 mil Gs için iyi para 2.5 milyona geldi değerini buldu tşk edip yeni gomislere yelken açmak lazım
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