Talisca giderse Paqueta gelecek – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    giderse Paqueta gelecek

    Talisca giderse Paqueta gelecek

    'ın kiralık yıldızı Talisca'nın Benfica ile sözleşme yenilemesi siyah-beyazlı yönetimi endişelendirmedi.

    Çünkü bu futbolcunun alternatifi çoktan hazır. Devre arasında da adı Beşiktaş'la anılan Lucas Paqueta ile Flamengo kulübüyle el sıkışıldı.

    Beşiktaş geleceğin yıldızı olarak gösterilen 20 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro'yu gözden çıkardı.

    Paqueta'ya ise yıllık 2 milyon euro'dan fazla verilmeyecek.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:08
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