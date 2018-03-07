Beşiktaş'ın bir yıldızı daha Ada yolcusu – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'ın bir yıldızı daha Ada yolcusu

    Beşiktaş'ın bir yıldızı daha Ada yolcusu

    Cenk Tosun'u ara transfer döneminde Everton'a 23 milyon Euro'ya satan Beşiktaş bir başka yıldızını daha İngiltere'ye gönderebilir.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:45
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