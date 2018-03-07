Beşiktaş'ın bir yıldızı daha Ada yolcusu
Cenk Tosun'u ara transfer döneminde Everton'a 23 milyon Euro'ya satan Beşiktaş bir başka yıldızını daha İngiltere'ye gönderebilir.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:45
-
Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 27
Yorum
BEŞİKTAŞ ORADA YUMRUK YOK AYRICA SENİN BAHSETTİĞİN POZİSYONDA FERNANDO OLCAYIN GIRTLAĞINI SIKIYOR ONA DA VERSİNLER ADALET DİYORSUN YA....
-
Beşiktaş'tan Mehmet Ekici ve De Souza atağı!
Toplam 19
Yorum
BEŞİKTAŞ SÖZ KONUSU CANER OLUNCA GÖRÜNTÜLER DELİL SAYILDI... PEKİ AYNI KURUM BU OLAYDA NEDEN BUNU YAPMIYOR ? VAR MI UYDURUK BİR AÇIKLAMANIZ ? FBLİLER
-
Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 27
Yorum
fanatik tahkim kurulu fenerbahçe kongre üyeleri araştırın
Beşiktaş'ın bir yıldızı daha Ada yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.