Utku’dan ‘torpil’ iddialarına tepki – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Utku’dan ‘torpil’ iddialarına tepki

    Utku’dan ‘torpil’ iddialarına tepki
    'ın genç file bekçisi Utku Yuvakuran, siyah-beyazlılarda kaleyi devralmak için sabırsızlanıyor. G.Saray ve F.Bahçeli eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olan 20 yaşındaki kaleci, "Soyadımın Yuvakuran olması benim için artı ama görüşler eksi oluyor. Torpil gibi şeyler söyleniyor. Fabri ve Tolga abiden çok şeyler öğrenip, inşallah en yakın sürede Beşiktaş kalesini korumak istiyorum" dedi.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:01
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