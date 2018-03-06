Caner Erkin ‘güç’ verdi – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    ‘güç’ verdi

    Caner Erkin ‘güç’ verdi
    Siyah-beyazlıların solak yıldızı , dün akşamki derbide ikinci yarıda sakatlanan Adriano'nun yerine oyuna girdi. Rakip ceza sahasında tehlike yaratan ortalar yapan Caner, Babel'in attığı golde sol kanattan ortayı yapan isim oldu. Caner, performansıyla teknik heyetten alkış aldı.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:41
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