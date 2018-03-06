2 eksik, 2 değişiklik – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    2 eksik, 2 değişiklik

    2 eksik, 2 değişiklik

    ’ta cezalı Quaresma ile sakat derbide forma giymedi ’nın yerinde , ’nun yerinde ise görev yaptı

    'ta kırmızı kart cezalısı Ricardo Quaresma ile sakatlığı bulunan Pepe, karşısında oynayamadı. Siyah-beyazlılarda ligde geçen haftaki F.Bahçe maçına göre Quaresma ve yedek kulübesine çekilen 'nın yerine Lens ile Talisca, Trabzonspor karşısında forma giydi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, stoperde 'in yanında, kulübeye çektiği Vida'nın yerine Gary Medel'i oynattı. Tecrübeli teknik adam, forvette 'ndaki F.Bahçe maçında görev verdiği 'yu yedek kulübesine çekerken, Love ilk 11'de sahaya çıktı.

    Şilili yıldız , dün akşam stoper mevkiinde ve Vida'yı aratmadı.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:38
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