Pepe müjdesi! Özel kramponla... – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    müjdesi! Özel kramponla...

    <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a> müjdesi! Özel kramponla...

    Zirve yolunda kritik Trabzonspor deplasmanı öncesi kupa derbisinde Quaresma'yı kayıp veren Beşiktaş dün de Pepe şokuyla sarsılmıştı. Fenerbahçe ile hafta arası oynanan olaylı kupa karşılaşmasında Soldado'nun darbesiyle ayak parmağı kırılan Portekizli stoper, Trabzonspor maçı kadrosuna alınmamıştı.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:43
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