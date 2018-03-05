Pepe müjdesi! Özel kramponla...
Zirve yolunda kritik Trabzonspor deplasmanı öncesi kupa derbisinde Quaresma'yı kayıp veren Beşiktaş dün de Pepe şokuyla sarsılmıştı. Fenerbahçe ile hafta arası oynanan olaylı kupa karşılaşmasında Soldado'nun darbesiyle ayak parmağı kırılan Portekizli stoper, Trabzonspor maçı kadrosuna alınmamıştı.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:43
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Bu maç mest eder
Toplam 9
Yorum
pathfinder07 Bana göre Lens yerine Mustafa Pektemek oynasın. Birde defans Medel Tosic olsun.
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Caner Erkin'e büyük şok!
Toplam 1
Yorum
etmemiş sana mı inanalım yoksa canlı görüntülere mi? İyice saçmaladı artık bu kafa hala eskilerde
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Fenerbahçe, geri dönemiyor
Toplam 1
Yorum
bjk ne dönemiyor fener gep geri gidiyor))
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