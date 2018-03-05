Negredo: İyi bir çizgi yakaladık

Negredo'nun maç sonu açıklamaları şöyle:

"Liderlik yarışı veriyoruz. Zorlu bir maç oynadık. Galibiyetle buradan ayrılıyoruz. Rakibin net pozisyonları vardı. Kulübeden gelen oyuncular olarak takıma direkt katkı yaptık. Güzel bir galibiyet aldık."

"Asistler yaptım ama Babel'in bitiriciliği önemli"

"Bugünkü oyunumdan memnunum. Asistler yaptım ama Bebel'in de bitiriciliği çok önemli. Bizden önde olan rakiplerimizle maçlarımız var. Rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. İyi bir çizgi yakaladık. Bu çizgiyi sürdürmek istiyoruz."