Negredo: İyi bir çizgi yakaladık
Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda 2-0 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:02
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Galatasaray'da flaş ayrılık!
Toplam 2
Yorum
gfff NORMAL,1 YIL SOZLESMESI OLAN TOPCUYA 9 MILYON EURO VERENI KIM TUTAR?
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Galatasaray'da flaş ayrılık!
Toplam 2
Yorum
Bayram Çok beceriksiz bir scout idi gitmesi galatasaraya faydalı olacaktır
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Ahmet Çakar'dan olay yorum:'Aptalca...'
Toplam 3
Yorum
dogrutespit bence BJK macı 11i bozulmamalıydı ekici sener atıf soldado 11 de olsa bu macı 4-1 FB alırdı
Negredo: İyi bir çizgi yakaladık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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