Negredo: İyi bir çizgi yakaladık – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    : İyi bir çizgi yakaladık

    Negredo: İyi bir çizgi yakaladık

    'ın İspanyol futbolcusu Alvaro , 'in 24. haftasında deplasmanda 2-0 kazandıkları maçının ardından açıklamalarda bulundu

    Negredo'nun maç sonu açıklamaları şöyle:
    "Liderlik yarışı veriyoruz. Zorlu bir maç oynadık. Galibiyetle buradan ayrılıyoruz. Rakibin net pozisyonları vardı. Kulübeden gelen oyuncular olarak takıma direkt katkı yaptık. Güzel bir galibiyet aldık."
    "Asistler yaptım ama Babel'in bitiriciliği önemli"
    "Bugünkü oyunumdan memnunum. Asistler yaptım ama Bebel'in de bitiriciliği çok önemli. Bizden önde olan rakiplerimizle maçlarımız var. Rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. İyi bir çizgi yakaladık. Bu çizgiyi sürdürmek istiyoruz."
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:02
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