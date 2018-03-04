Quaresma'nın yerine kim oynayacak? – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    'nın yerine kim oynayacak?

    Quaresma'nın yerine kim oynayacak?

    Beşiktaş , önünde cezalı ’nın yerine sağ kanatta 'e şans verecek.

    Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken Teknik Direktör , 'nın yokluğunu Babel'le doldurmayı planlıyor. Formsuz olan ve istenileni bir türlü veremeyen Lens'i kulübeye çekecek olan tecrübeli hoca sağ kanatta futbolcu Babel'e şans tanıyacak.

    Daha önce değişik zamanlarda sağ kanatta oynayan Babel'in bu görevi başarıyla yapacağına inanan Şenol Güneş sol kanatta da 'e şans tanıyacak. Vagner Love ve konusunda kararsız olan Güneş'in Brezilyalı oyuncuya daha sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

    TAKVİM

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:27
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