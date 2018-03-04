Carvalhal'den Beşiktaş'a övgüler – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Carvalhal'den 'a övgüler

    Carvalhal'den Beşiktaş'a övgüler
    Swansea City'yi çalıştıran 'ın eski hocası Carlos Carvalhal, siyahbeyazlı taraftarlardan övgüyle söz etti. 52 yaşındaki Portekizli teknik adam, "32 bin taraftar zıplayıp, şarkı söylüyordu. Ayağınızın altında zeminin sarsıntısını hissediyordunuz. Orada düşündüm, burada durmam için bana ödeme yapılıyor ama şu an burada olmak için her şeyimi verirdim" ifadelerini kullandı.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 03:43
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