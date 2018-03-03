Yüksek gerilim – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Yüksek gerilim

    Yüksek gerilim

    Gazeteler maçta 4 golün yanı sıra 3 kırmızı kartın çıktığına dikkat çekerken, yaşanan olayların, derbinin önüne geçtiğini ifade ettiler

    ile 'nin 2-2 berabere kaldığı olaylı yarı final ilk mücadelesi dış basında da geniş yer buldu. Gazeteler karşılaşmada 4 golün yanı sıra 3 kırmızı kartın çıktığına dikkat çekerken, kırmızı kartların ve yaşanan olayların derbi maçın önüne geçtiğini ifade ettiler. ve 'nun attığı golleri başlığa çıkartan Mundodeportivo gazetesi "Kupa yarı finalinde ile arasında beraberlikle sona eren yüksek gerilimli bir derbi oynandı" denildi.

    QUARESMA YUMRUK ATTI
    PORTEKİZ'in Ojogo Gazetesi, Porto'nun eski futbolcusu 'nın, Josef de Souza'ya yumruk atarak kargaşa yarattığını öne çıkardı. Gazete, Portekizli yıldız Quaresma'nın ikinci yarıda oyuna girdiğini ancak sadece 7 dakika sahada kalabildiğini ifade etti. " sadece 7 dakikada sahada kaldı" diyen Abola, "Ligde 4 gün önce karşılaşan Beşiktaş ve F.Bahçe, kupada tekrardan karşı karşıya geldi. Ricardo Quaresma sadece 7 dakika sahada kalırken, F.Bahçe'de de ve gördü" yorumunu kullandı.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:00
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