Yüksek gerilim
Gazeteler maçta 4 golün yanı sıra 3 kırmızı kartın çıktığına dikkat çekerken, yaşanan olayların, derbinin önüne geçtiğini ifade ettiler
BEŞİKTAŞ ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı olaylı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesi dış basında da geniş yer buldu. Gazeteler karşılaşmada 4 golün yanı sıra 3 kırmızı kartın çıktığına dikkat çekerken, kırmızı kartların ve yaşanan olayların derbi maçın önüne geçtiğini ifade ettiler. Negredo ve Soldado'nun attığı golleri başlığa çıkartan Mundodeportivo gazetesi "Kupa yarı finalinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında beraberlikle sona eren yüksek gerilimli bir derbi oynandı" denildi.
QUARESMA YUMRUK ATTI
PORTEKİZ'in Ojogo Gazetesi, Porto'nun eski futbolcusu Ricardo Quaresma'nın, Josef de Souza'ya yumruk atarak kargaşa yarattığını öne çıkardı. Gazete, Portekizli yıldız Quaresma'nın ikinci yarıda oyuna girdiğini ancak sadece 7 dakika sahada kalabildiğini ifade etti. "Ricardo Quaresma sadece 7 dakikada sahada kaldı" diyen Abola, "Ligde 4 gün önce karşılaşan Beşiktaş ve F.Bahçe, kupada tekrardan karşı karşıya geldi. Ricardo Quaresma sadece 7 dakika sahada kalırken, F.Bahçe'de de Alper Potuk ve Volkan Demirel kırmızı kart gördü" yorumunu kullandı.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:00
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Fenerbahçe Doğuş Real Madrid'i devirdi
Toplam 1
Yorum
Tufan ayvalık Onlar kahraman onlar FENERİN TÜRKİYE nin yüz akı onlar dağılmış piyasada çekilmiş başkanımız aziz yıldırımın can simidi ama nafile
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Fellaini transferinde flaş gelişme!
Toplam 6
Yorum
Bence Besiktasa Gerek Yok Bize 10 Numara lazim Tolgay,Medel,Atiba Var Bile
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Quaresma, Fenerbahçe maçlarında sakin kalamıyor
Toplam 21
Yorum
Tufan ayvalık Bu adam sarı laciverti görünce kuduruyor saldırıyor araştırın soruşturun bir sebebi vardır tedavi edilsin iyi futbolcu piskopatlığı olmasa
Yüksek gerilim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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