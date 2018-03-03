Yüksek gerilim

BEŞİKTAŞ ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı olaylı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesi dış basında da geniş yer buldu. Gazeteler karşılaşmada 4 golün yanı sıra 3 kırmızı kartın çıktığına dikkat çekerken, kırmızı kartların ve yaşanan olayların derbi maçın önüne geçtiğini ifade ettiler. Negredo ve Soldado'nun attığı golleri başlığa çıkartan Mundodeportivo gazetesi "Kupa yarı finalinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında beraberlikle sona eren yüksek gerilimli bir derbi oynandı" denildi.

QUARESMA YUMRUK ATTI

PORTEKİZ'in Ojogo Gazetesi, Porto'nun eski futbolcusu Ricardo Quaresma'nın, Josef de Souza'ya yumruk atarak kargaşa yarattığını öne çıkardı. Gazete, Portekizli yıldız Quaresma'nın ikinci yarıda oyuna girdiğini ancak sadece 7 dakika sahada kalabildiğini ifade etti. "Ricardo Quaresma sadece 7 dakikada sahada kaldı" diyen Abola, "Ligde 4 gün önce karşılaşan Beşiktaş ve F.Bahçe, kupada tekrardan karşı karşıya geldi. Ricardo Quaresma sadece 7 dakika sahada kalırken, F.Bahçe'de de Alper Potuk ve Volkan Demirel kırmızı kart gördü" yorumunu kullandı.