Quaresma: Ayıptır! Dirseği ben yedim – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    : Ayıptır! Dirseği ben yedim

    <a href="/index/quaresma?id=cdf9be9d-aa22-46dc-9d1f-311231c41790" class="" rel="tag">Quaresma</a>: Ayıptır! Dirseği ben yedim

    Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Quaresma, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe karşısında farklı galip gelecekken maçı berabere bitirdiklerine üzüldüklerini söyledi. Maçın 52. dakikasında rakip takım oyuncusuna dirsek attığı gerekçesiyle kırmızı karttan oyun dışı kalan Portekizli, dirseği kendisinin yediğini ifade etti.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:09
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