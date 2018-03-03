Hazırlıklar tam gaz – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Hazırlıklar tam gaz

    Hazırlıklar tam gaz
    , kupa maçı sonrası ara vermeden derbisinin hazırlıklarına başladı. Dünkü idmanda karşılaşmasında görev alan oyuncular, salonda dinlenmeye yönelik çalışma yaptı. Diğer isimler ise istasyon koşularıyla devam ettiği antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:15
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