Carvalhal Beşiktaş taraftarını unutamıyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea City'yi çalıştıran Carlos Carvalhal, Beşiktaş taraftarından övgüyle söz etti.
İngiliz basınına konuşan 52 yaşındaki Portekizli teknik adam, "inanılmaz" dediği siyah-beyazlı taraftarların enerjisini Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde hissettiğini kaydetti.
Carvalhal, bir maç anısını röportajda paylaşarak, "32 bin taraftar zıplayıp, şarkı söylüyordu. Ayağınızın altında zeminin sarsıntısını hissediyordunuz. Orada düşündüm, burada durmam için bana ödeme yapılıyor ama şu an burada olmak için her şeyimi verirdim." ifadelerini kullandı.
Carvalhal'ın çalıştırdığı Swansea City, Premier Lig'de 27 puanla 18. sırada yer alıyor.
Deneyimli teknik adam, 2011-2012 sezonunda Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:32
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''Elimizden kaçırdık''
Toplam 16
Yorum
birisi ALPER,, FERNANDAO ,, İSMAİL VE VOLKAN TAKIMI SATTI, BUNLAR ARAŞTIRILMALI, İSMAİL ZATEN BJK YE ÇALIŞAN BİRİSİ BENCE SEZON SONU TOPALDA DAHİL
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Kocaman'ın açıklamaları sonrası çArşı'dan flaş hamle!
Toplam 2
Yorum
Bh Dünyayı iyilik kurtaracak.
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Lens'i aşırı motivasyon yaktı!
Toplam 6
Yorum
karakartal avrupa besiktasimizda oynayacak kapisitede degilsin hepimizi aldattin.
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