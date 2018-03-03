Carvalhal Beşiktaş taraftarını unutamıyor – Fotomaç – 03 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Carvalhal taraftarını unutamıyor

    Carvalhal Beşiktaş taraftarını unutamıyor

    İngiltere ekiplerinden 'yi çalıştıran , taraftarından övgüyle söz etti.

    İngiliz basınına konuşan 52 yaşındaki Portekizli teknik adam, "inanılmaz" dediği siyah-beyazlı taraftarların enerjisini 'ı çalıştırdığı dönemde hissettiğini kaydetti.

    Carvalhal, bir maç anısını röportajda paylaşarak, "32 bin taraftar zıplayıp, şarkı söylüyordu. Ayağınızın altında zeminin sarsıntısını hissediyordunuz. Orada düşündüm, burada durmam için bana ödeme yapılıyor ama şu an burada olmak için her şeyimi verirdim." ifadelerini kullandı.

    Carvalhal'ın çalıştırdığı , 'de 27 puanla 18. sırada yer alıyor.

    Deneyimli teknik adam, 2011-2012 sezonunda Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Carvalhal Beşiktaş taraftarını unutamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN