Asıl derbi onların! – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Asıl derbi onların!

    Asıl derbi onların!

    Derbide karşılıklı gol atan ve , ’dan beri yarış halinde. En unutulmaz kapışmaları ise ve ’da

    F.Bahçe derbisinde ilk yarı 1-1 biterken goller iki İspanyol forvet ve 'dan gelmişti… Bu ikilinin karşılıklı gol attığı daha önceki bir maçta , 'yı 2013'te 4-3 yenmişti. O maçta Negredo 4 gol attıktan sonra 'ye, Soldado ise 3 gol attıktan sonra Tottenham'a transfer olmuştu. formasıyla 6'ncı golünü atan ve kariyerinde 563 maçına çıkan Roberto Soldado 236 gole ulaştı. 564 maç oynayan Negredo ise 228 gole çıktı. Negredo, bu sezon 'nda forma giydiği 5 maçta attığı 7 gol ve 2 asistle 9 gole doğrudan katkı yaptı. Ayrıca İspanyol oyuncu, G.Saray'dan sonra F.Bahçe'ye de Vodafone Park'ta gol atarken, oynadığı 3 F.Bahçe maçında 1 gol ve 3 asistle 4 gole direkt katkı sağladı. F.Bahçe ve arasındaki maçlarda atılan son 28 golün sadece 1'i yerli oyunculardan geldi.

    Sezon başında Cenk'le forma yarışına giren Negredo, şimdi de ara dönemde gelen Love'la rekabette.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:14
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