Quaresma'ya ağır ceza! – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    'ya ağır ceza!

    <a href="/index/quaresma?id=be04d498-63cd-44b4-be8e-5c7057f215bf" class="" rel="tag">Quaresma</a>'ya ağır ceza!

    Dolmabahçe'deki kupa randevusunda kırmızı kartlar havada uçuştu, kavgalar geceye damga vurdu.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:29
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