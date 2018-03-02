Beşiktaş'a Trabzonspor maçı öncesi büyük darbe!
Kırmızı kart gören Quaresma 5 Mart Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş, ligde 3-1 yendiği Fenerbahçe'yle kupa yarı finalinde de karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 10 kişiyken 2-1 öne geçtiği maça yaşanan gerginlikler ve çıkan kırmızı kartlar damga vurdu.
QUARESMA TRABZON'DA YOK
Fenerbahçe'yle oynanan ilk maçın yıldızı olan Quaresma maça yedekler arasında başlarken, ikinci yarıda Vida'nın yerine oyuna dahil oldu. 52. dakikada ise Josef'in yüzüne yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kalan Portekizli oyuncu Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:08
-
Çin'den 9 teklif
Toplam 1
Yorum
metinn onlarda uyandi turkiyeden oyuncuya verecekelri rakam oldukca asagi 5 milyonu gecmeyen teklifler a.madrite cuvalla para yuuuuh
-
Aklım G.Saray'da
Toplam 1
Yorum
metinn tek kelime ile bravoooo aslansin derim.
-
FENERBAHÇE 9 KİŞİ! Volkan Demirel kızardı
Toplam 12
Yorum
metinn bir volkanli bide volkansiz derbilerdeki fb maclarina bakiniz baska birsey demiyorum ahlak yoksunu insanliktan nasibini almamis zavalli
Beşiktaş'a Trabzonspor maçı öncesi büyük darbe! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.