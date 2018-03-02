Beşiktaş'a Trabzonspor maçı öncesi büyük darbe! – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    'a maçı öncesi büyük darbe!

    Beşiktaş'a Trabzonspor maçı öncesi büyük darbe!

    gören 5 Mart Pazartesi günü oynanacak maçında forma giyemeyecek.

    , ligde 3-1 yendiği Fenerbahçe'yle kupa yarı finalinde de karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 10 kişiyken 2-1 öne geçtiği maça yaşanan gerginlikler ve çıkan kırmızı kartlar damga vurdu.

    QUARESMA TRABZON'DA YOK
    Fenerbahçe'yle oynanan ilk maçın yıldızı olan maça yedekler arasında başlarken, ikinci yarıda Vida'nın yerine oyuna dahil oldu. 52. dakikada ise Josef'in yüzüne yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kalan Portekizli oyuncu maçında cezalı duruma düştü.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:08
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