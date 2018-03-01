Talisca'ya büyük şok! Savcılık harekete geçti
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Talisca hakkında '6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair yasaya muhalefet' suçu kapsamında dava açıldı. Volkan Demirel hakkında ise aynı suç kapsamında takipsizlik kararı verildi.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 Şubat 2017 günü oynanan Türkiye Kupası maçında Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca ve Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel arasında yaşanan tartışmayla ilgili yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı.
Basın Suçları Savcısı Asım Ekren tarafından 'Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun' çerçevesinde Anderson Talisca ile Volkan Demirel hakkında müşteki şüpheli sıfatıyla soruşturma başlatmıştı. Talisca'nın maç esnasında kaleci Volkan Demirel'e orta parmağını gösterdiği, ardından Volkan Demirel'in maç sonunda Talisca ile soyunma odası koridorunda tartıştığı iddia edilmişti.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:07
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Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Toplam 3
Yorum
seçme hakemlerle fb-göztepe sivas-gs kasımpaşa-gs maçları mağlup veya berabere iken 6 dakika uzadı.Akhisar gs maçında korner bile atılmadı okan hep türibüne
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Beşiktaş'ta şarkı krizi!
Toplam 12
Yorum
BEŞİKTAŞ futbolcuları motive etmek içindir belkide ? dövüşçüler kendi müziğini seçer ya hani ? saçma olan senin düşüncen...
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Ali Koç iki isimle anlaştı! Seçimi kazanması halinde...
Toplam 10
Yorum
Aykut Kraldır. Kimi bitirdi mesela. Hangisi iyi oyuncuydu da Aykut bitirdi. Aksine gençleri bile kazanmaya çalışıyor. Bu bile cesaret.
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