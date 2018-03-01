Talisca'ya büyük şok! Savcılık harekete geçti – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    'ya büyük şok! Savcılık harekete geçti

    Talisca'ya büyük şok! Savcılık harekete geçti

    Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Talisca hakkında '6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair yasaya muhalefet' suçu kapsamında dava açıldı. Volkan Demirel hakkında ise aynı suç kapsamında takipsizlik kararı verildi.

    Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 Şubat 2017 günü oynanan Türkiye Kupası maçında Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca ve Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel arasında yaşanan tartışmayla ilgili yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı.

    Basın Suçları Savcısı Asım Ekren tarafından 'Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun' çerçevesinde Anderson Talisca ile Volkan Demirel hakkında müşteki şüpheli sıfatıyla soruşturma başlatmıştı. Talisca'nın maç esnasında kaleci Volkan Demirel'e orta parmağını gösterdiği, ardından Volkan Demirel'in maç sonunda Talisca ile soyunma odası koridorunda tartıştığı iddia edilmişti.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:07
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