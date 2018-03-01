Everton'dan Cenk Tosun'a kiralık şoku!
Beşiktaş'tan Everton'a büyük umutlarla transfer edilen ancak hem istenilen performansı gösteremeyen hem de yeterince süre alamayan Cenk Tosun için kiralık iddiası gündeme geldi.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, ara transfer döneminde Everton'ın 27 milyon pound karşılığında Beşiktaş'tan renklerine kattığı Cenk Tosun gözden düşmek üzere...
İddialara göre, Everton teknik direktörü Sam Allardyce, Premier Lig'de henüz golle tanışamayan ve fiziksel bakımdan lige uyum sağlamakta güçlük çeken yıldızın sezon sonunda Beşiktaş'a veya başka bir ekibe kiralık gönderilmesi konusunda yönetime talepte bulundu.
Son zamanlarda Sam Allardyce'ın milli oyuncunun yeteneklerine şüpheyle yaklaşmaya başladığını da öne süren İngiliz basını, vasat performansını düzeltmediği takdirde Cenk'in işinin zor olduğunu da ifade etti.
Fotomac.com.tr / Dış Haberler
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:01
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tekin ne alaka aykut kocaman 3 temmuz sürecinde ali koçla omuz omuza mücadele etmiş bir hoca ali koçun aykut hocadan kolay kolay vazgeçmez
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fikri temizel bizmkiler tavuk yumurta yapdığı zaman gıdaklar bizimkiler de aynı tavuk gibi bir futbolcu alacakları zaman dünyaya duyuruyorlar lar sonradad
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