Everton'dan Cenk Tosun'a kiralık şoku! – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Everton'dan 'a kiralık şoku!

    Everton'dan <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a>'a kiralık şoku!

    'tan Everton'a büyük umutlarla edilen ancak hem istenilen performansı gösteremeyen hem de yeterince süre alamayan için kiralık iddiası gündeme geldi.

    İngiliz basınında çıkan haberlere göre, ara döneminde Everton'ın 27 milyon pound karşılığında 'tan renklerine kattığı gözden düşmek üzere...

    İddialara göre, Everton teknik direktörü Sam Allardyce, 'de henüz golle tanışamayan ve fiziksel bakımdan lige uyum sağlamakta güçlük çeken yıldızın sezon sonunda 'a veya başka bir ekibe kiralık gönderilmesi konusunda yönetime talepte bulundu.

    Son zamanlarda Sam Allardyce'ın milli oyuncunun yeteneklerine şüpheyle yaklaşmaya başladığını da öne süren İngiliz basını, vasat performansını düzeltmediği takdirde Cenk'in işinin zor olduğunu da ifade etti.



    Fotomac.com.tr / Dış Haberler

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:01
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