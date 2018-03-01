İngiliz basınında çıkan haberlere göre, ara transfer döneminde Everton'ın 27 milyon pound karşılığında Beşiktaş'tan renklerine kattığı Cenk Tosun gözden düşmek üzere...

İddialara göre, Everton teknik direktörü Sam Allardyce, Premier Lig'de henüz golle tanışamayan ve fiziksel bakımdan lige uyum sağlamakta güçlük çeken yıldızın sezon sonunda Beşiktaş'a veya başka bir ekibe kiralık gönderilmesi konusunda yönetime talepte bulundu.

Son zamanlarda Sam Allardyce'ın milli oyuncunun yeteneklerine şüpheyle yaklaşmaya başladığını da öne süren İngiliz basını, vasat performansını düzeltmediği takdirde Cenk'in işinin zor olduğunu da ifade etti.







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