Beşiktaş taraftarından Lens tepkisi

Jeremain Lens'in satın alma opsiyonunu kullandığını KAP'A bildiren Beşiktaş, Hollandalı yıldız için Sunderland'e 4.089 milyon euro ödeyecek. Beşiktaş'ta istenilen performansı bir türlü ortaya koyamamasından sonra böyle bir hamlenin gelmesi, siyah beyazlı taraftarın tepkisini çekti.



İşte o Tweet'lerden bazıları...