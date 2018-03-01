Şenol Güneş’ten revizyon – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    ’ten revizyon

    Şenol Güneş’ten revizyon
    Beşiktaş Teknik Direktörü 'in bu akşam oynanacak maçta, Trabzonspor derbisini de düşünerek kadroda revizyona gitmesi bekleniyor. Kalede Tolga'yı oynatacak olan tecrübeli teknik adam stoperde ise Vida'yı yedeğe çekerek Pepe-Tosic ikilisini oynatmayı düşünüyor. 'i orta sahada görevlendirmeyi planlayan Güneş'in, ligdeki derbinin yıldızı Quaresma'yı da dinlendirmesi bekleniyor. İleri uçta, Alvaro ilk 11'de başlayacak.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:36
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