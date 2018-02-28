Fikret Orman'a hukukçu sevgili! – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    'a hukukçu sevgili!

    <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>'a hukukçu sevgili!

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, çapkınlıklarına bir yenisini daha ekledi. Orman'ın, başarılı bir avukat olan Aylin Surkultay ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi köşe yazarı Bülent Cankurt'un Fikret Orman-Aylin Surkultay aşkını köşesinde yazdı. İşte o yazı...

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:31
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