Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, çapkınlıklarına bir yenisini daha ekledi. Orman'ın, başarılı bir avukat olan Aylin Surkultay ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi köşe yazarı Bülent Cankurt'un Fikret Orman-Aylin Surkultay aşkını köşesinde yazdı. İşte o yazı...