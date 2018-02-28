Fikret Orman'a hukukçu sevgili!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, çapkınlıklarına bir yenisini daha ekledi. Orman'ın, başarılı bir avukat olan Aylin Surkultay ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi köşe yazarı Bülent Cankurt'un Fikret Orman-Aylin Surkultay aşkını köşesinde yazdı. İşte o yazı...
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:31
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Souza umut dağıttı
Toplam 14
Yorum
UA Bi 10 sene göremeyeceğiniz şampiyonlukmu? :))))))
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Souza umut dağıttı
Toplam 14
Yorum
1903 FENERIN HAS ADAMI FIRAT AYDINUS'u duyunca coşmuş. Cüneyt çok ugrasti beceremedi, Firat'i da sizinle birlikte o çimlere gömeceğiz.
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Bağcılarspor taraftarı ile gülüyor
Toplam 4
Yorum
ÇEÇOO LİSELİ TAYFA SENİNLE ÖLÜME GİDER !
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