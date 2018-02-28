Fikret Orman: "Azimle çalışmaya devam edeceğiz"

Fikret Orman'ın yazısı şöyle;



"Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, öncelikle ülkemizin bekası için hem yurdumuzun dört bir yanında hem de yurt dışında canını ortaya koyarak terörle amansız bir mücadele içinde olan Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Türkiye'nin aynı zamanda en büyük sivil toplum organizasyonlarından biri olan kulübümüz, 20 Şubat 2018 tarihinde tüm Türkiye'deki Kartal Yuvası mağazaları cirosunun yüzde onunu Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştır. Bu kampanyamız ile teröre karşı canını ortaya koyan kahraman askerlerimize moral desteği sağlamak amacındayız.

Dünyadaki tüm Beşiktaşlılar için en gururlu, en onurlu gün olan 19.03.2018 tarihinde Beşiktaşımız'ın 115. yılını kutlayacağız... Beşiktaşımız'ı bir semt takımı olarak doğup, dünyanın tanıdığı bir kulüp haline getiren şanlı tarihine; yeni zaferler, yeni şampiyonluklar, Avrupa ve dünya arenasında başarılarla dolu devamlılık, çağdaş vizyon kazandırmak, global bir marka haline gelmek için hep beraber omuz omuza, yılmadan, azimle çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başkanı olarak kulübümüzün 115. yılında dünyadaki tüm Beşiktaşlılar'ı en içten dileklerimle kutluyor, Beşiktaşımız'ın bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli Beşiktaşlılar'ı minnetle, şükranla anıyorum.



Ülkemizde kadınların modern yaşamda yerinin ve kimliğinin hak ettikleri noktaya yükselmesi Cumhuriyetimiz'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün girişimleriyle başlamış ve Türk kadını, yaşamın her alanında kendisini gösterme fırsatı elde etmiştir. Atatürk'ün çağdaşlaşma felsefesinin temel direği olan kadınlarımız, ülkemizin modernleşmesi yönünden de belirleyici bir unsur olmuştur. Annelik gibi kutsal bir görevin yanı sıra iş yaşamında da önemli görevler üstlenen kadınlarımız, aile ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Kulübümüz bünyesinde de birbirinden değerli kadın sporcularımız ve çalışanlarımız, Beşiktaşımız'ı ileriye taşımak için emek vermektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlar; kadınlarımıza aile ve iş yaşamlarında sağlık, başarı ve mutluluk dilerim.



Son olarak, 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşları'nda kaybetiğimiz kulübümüzün sporcularının da aralarında bulunduğu çok sayıda vatan evladını saygıyla ve sevgiyle anıyorum. En derin sevgi ve saygılarımla."

