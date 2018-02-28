Kupa rekabetinde Beşiktaş üstün

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yarın yapılacak ilk maç öncesi siyah-beyazlıların rakibine karşı bu organizasyonda üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın geçmişinde daha önce 13 kez eşleşti. Üç kez final, dörder kez yarı final ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya gelen rakiplerden 9'unda Beşiktaş, 4'ünde Fenerbahçe turu geçti.

TOPLAM 20 MAÇ

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki 13 eşleşmede şimdiye dek 20 maç yaptı.

Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere 4'ünü Fenerbahçe kazandı, 5 maç berabere bitti.

Beşiktaş'ın 30 golüne, Fenerbahçe 21 golle karşılık verdi.





FENERBAHÇE 34 YIL SONRA ELEDİ

Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçlarında Beşiktaş karşısında 34 yıllık tur hasretini geçen sezon sonlandırdı.

Geçen sezon son 16 turunda eşleşen iki takım arasındaki maç Vodafone Park'ta oynandı. Sarı-lacivertliler, Robin van Persie'nin golüyle Beşiktaş'ı 1-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi.

Bu maçtan önce rakibi karşısında kupada son galibiyetini 4 Mayıs 1983 tarihinde hükmen elde eden sarı-lacivertliler, organizasyonda daha sonra yaptığı 15 maçta da galibiyet alamamıştı.

ÜÇ FİNALDE DE BEŞİKTAŞ GÜLDÜ

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası tarihinde finalde üç kez karşılaştı ve hepsinde de siyah-beyazlılar kupayı müzesine götürdü.

Siyah-beyazlılar, 1988-1989 sezonundaki finalde iki maçı da 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. 2005-2006'da İzmir'de tek maç üzerinden oynanan finalde uzatmada 3-2 galip gelen Beşiktaş, 2008-2009'da ise yine İzmir'de rakibini bu kez 4-2 yenmeyi başardı.

HÜKMEN TESCİL EDİLEN MAÇ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan Türkiye Kupası maçlarından biri, sarı-lacivertli takımın hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

1982-1983 sezonunda iki takım çeyrek finalde eşleşti. 4 Mayıs 1983'te Fenerbahçe Stadı'nda yapılan ilk maç 1-1 bitti, ancak bu karşılaşmada siyah-beyazlı takımdan Mehmet Ekşi'nin, sarı kart cezalısı olmasına karşın oynatıldığı belirlenince, Türkiye Futbol Federasyonu bu maçın sonucunu 3-0 hükmen Fenerbahçe lehine tescil etti. Rövanş maçını 2-1 kazanan Beşiktaş, buna karşın elenmekten kurtulamadı.

Diğer yandan, iki takım arasında 1983-1984 sezonunda yarı finaldeki eşleşmede ilk maç 0-0 bitti, rövanşta da normal süre 2-2 tamamlandı. Uzatma bölümünde 2 gol bulan Beşiktaş, 4-2'lik skorla turu geçmeyi bildi.





EŞLEŞMELER

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Türkiye Kupası'nda yapılan maçlarda alınan sonuçlar ve turu geçen ekipler şöyle:

1977-1978 Sezonu: 4. tur (Fenerbahçe)

12.02.1978 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-2

1978-1979 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)

21.02.1979 Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-0

07.03.1979 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-0

1982-1983 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)

04.05.1983 Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-0 (Hükmen)

18.05.1983 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1

1983-1984 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

09.05.1984 Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-0

16.05.1984 Beşiktaş - Fenerbahçe: 4-2 (Uzatmada)

1988-1989 Sezonu: Final (Beşiktaş)

21.06.1989 Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-1

25.06.1989 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1

1989-1990 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

21.03.1990 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-0

1992-1993 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

10.02.1993 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-0

17.03.1993 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-1

1993-1994 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)

30.01.1994 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1

1996-1997 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)

22.01.1997 Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-2

05.02.1997 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1

2005-2006 Sezonu: Final (Beşiktaş)

03.05.2006 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-2 (Uzatmada)

2006-2007 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

11.04.2007 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-0

26.04.2007 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-1 (Uzatmada)

2008-2009 Sezonu: Final (Beşiktaş)

13.05.2009 Beşiktaş - Fenerbahçe: 4-2

2016-2017 Sezonu: Son 16 turu (Fenerbahçe)

05.02.2017 Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-1

REKABETTE 346. RANDEVU

Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın yapacakları Ziraat Türkiye Kupası maçıyla 346. kez karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta sonu karşılaşan iki ekip bu sefer kozlarını kupada paylaşacak.

Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 345 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 131, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 90 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 473 golüne, Beşiktaş 434 golle karşılık verdi.