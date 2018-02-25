Golde ofsayt mı var? Derbide tartışmalı karar
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe, 8. dakikada Fernandao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Golün ofsayt olduğu yönünde tartışmalar yaşandı.
Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 8. dakikada Fernandao'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Fernandao'nun attığı golün ardından ofsayt tartışmaları başladı.
YAN HAKEM TARIK ONGUN
Fernandao'nun golünde yan hakem Tarık Ongun ve derbinin orta hakemi Cüneyt Çakır, tereddütsüz gol kararı verdi. Sosyal medyada ise büyük bir tartışma başladı.
Giuliano'nun şutunda kaleci Fabri'nin arkasında bulunan Vida, topu çizgiden çıkardı. Fernandao dönen topu ağlara yolladı.
İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyon
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:22
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Dev kapışma
Toplam 11
Yorum
beyaz oynayacak tabikide ama bu macta degil, mitrovic gibi sabirli olup besiktasin kopardigi maclarda son 15- 20 dakika kendini alistiracak!!!!!!
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
alp ağlamaya devam
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
hacim Arkadaş ne hayal gücünüz varmış... BJK kazanmak istese n olur istemese n olur, o kadar mecaliniz vardı münih te kazanmak isteseydiniz,
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