Golde ofsayt mı var? Derbide tartışmalı karar – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Golde ofsayt mı var? Derbide tartışmalı karar

    Golde ofsayt mı var? Derbide tartışmalı karar

    - derbisinde Fenerbahçe, 8. dakikada Fernandao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Golün ofsayt olduğu yönünde tartışmalar yaşandı.

    'in 23. haftası dev derbiye sahne oldu. , Vodafone Park'a ezeli rakibi 'yi ağırlıyor.

    Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 8. dakikada Fernandao'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Fernandao'nun attığı golün ardından ofsayt tartışmaları başladı.

    YAN HAKEM TARIK ONGUN
    Fernandao'nun golünde yan hakem Tarık Ongun ve derbinin orta hakemi Cüneyt Çakır, tereddütsüz gol kararı verdi. Sosyal medyada ise büyük bir tartışma başladı.

    Giuliano'nun şutunda kaleci Fabri'nin arkasında bulunan Vida, topu çizgiden çıkardı. Fernandao dönen topu ağlara yolladı.

    İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyon

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:22
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