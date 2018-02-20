Bayern'in işini zorlaştıracağız

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu akşam deplasmanda oynanacak Bayern Münih maçı öncesinde UEFA'ya konuştu. Bayern Münih'in bu maçın favorisi göründüğünü ve bunun farkında olduklarını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim için onlardan ne kadar uzak olduğumuzu ve ne kadar üzerinde çalışmamız gerektiğini gösterecek bir sınav olacak. Onlar için işi mümkün olduğunca zorlaştırmak istiyoruz. Tabii ki turu geçebilirsek harika bir başarı olur. Ancak bir de yenilgi dünyanın sonu olmaz" diye konuştu. Zorlu bir mücadele olacağını belirten Şenol Güneş; hem iddialı hem de temkinli konuşurken; sözlerini şöyle sürdürdü:



ÖZVERİLİ OLMALIYIZ

"İLK maçlar her zaman önemlidir. Bu zorlu 90 dakikayı kazanabiliriz. Ama onları yenersek, Bayern Münih'ten daha iyi bir takım olduğumuz ya da daha iyi bir kulüp olduğumuz anlamına gelmez. Bugüne hazırlanmak zorundayız, deneyeceğiz. Rakibin neredeyse hepsi dünya yıldızı. Bence benim de iyi oyuncularım var. Oyuncularımdan olağandışı şeyler beklemiyorum. Sadece yapacaklarını göstermelerini, kendi oyunlarını ortaya koymalarını bekliyorum. Yeteneklerini ve karakterlerini olağanüstü özveriyle sunmalılar."