İşte Beşiktaş'ın Bayern kadrosu...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak temsilcimiz Beşiktaş'ın kafilesinde yer alan isimler belli oldu.
Tolga, Fabricio, Ersin, Vida, Necip, Pepe, Tosic, Gökhan, Adriano, Caner, Medel, Tolgay, Atiba, Lens, Quaresma, Babel, Talisca, Oğuzhan, Mustafa, Negredo, Love, Larin
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:02
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Mauricio Isla bildiğiniz gibi
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası İlk geldiği döneme göre Isla çok gelişim kaydetti. Böyle devam ederse sönmüş olan yıldızını yeniden parlatabilir.
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G.Saray ilk transferini yaptı
Toplam 2
Yorum
gssssssssss baskan kına yaksın bozdun orta sahayı top tasıyamıyo takım yazıklar olsun selcuk la tolgaya galatasaray formasını gıydırenlere
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Albayrak'tan F.Bahçe'ye gönderme
Toplam 21
Yorum
Dost Fener biraz kıpırdadı. Rakipler panik yapmaya başladı.üç yıldır hakem hatalarıyla ezildi. Aykut hoca haklı.
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