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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    İşte 'ın Bayern kadrosu...

    İşte Beşiktaş'ın Bayern kadrosu...

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman devi 'e konuk olacak temsilcimiz 'ın kafilesinde yer alan isimler belli oldu.

    İşte Kara Kartal'ın Bayern Münih maçı kafilesi:

    Tolga, Fabricio, Ersin, Vida, Necip, , Tosic, Gökhan, Adriano, Caner, , Tolgay, Atiba, Lens, Quaresma, Babel, , Oğuzhan, Mustafa, , Love, Larin


    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:02
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