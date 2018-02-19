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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    'ın, Münih kafilesinde dikkat çeken isim!

    Kartal'ın, Münih kafilesinde dikkat çeken isim!

    Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçı için Münih'e giden kafilesinde dikkat çeken bir isim vardı. Beşiktaş U21 takımının kalesini koruyan 17 yaşındaki Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran yerine kadroya dahil edildi.

    Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında 'le karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda, kulübün resmi sitesinden bildirilen kafilede Ersin Destanoğlu ismi birçok taraftarın dikkatini çekti.

    ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?
    Ersin Destanoğlu, 2013 yılında Bayrampaşa'dan akademisine transfer oldu. Geçtiğimiz sezon başında profesyonel sözleşmeye imza atan Ersin, şu anda Beşiktaş u21 takımının da kalesini korumakta. Fiziğiyle dikkat çeken Ersin, geçtiğimiz sezon UEFA Gençlik Ligi'nde de Beşiktaş u21 takımıyla görev almıştı.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:02
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