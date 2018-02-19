Kartal'ın, Münih kafilesinde dikkat çeken isim!
Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçı için Münih'e giden Beşiktaş kafilesinde dikkat çeken bir isim vardı. Beşiktaş U21 takımının kalesini koruyan 17 yaşındaki Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran yerine kadroya dahil edildi.
ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?
Ersin Destanoğlu, 2013 yılında Bayrampaşa'dan Beşiktaş akademisine transfer oldu. Geçtiğimiz sezon başında profesyonel sözleşmeye imza atan Ersin, şu anda Beşiktaş u21 takımının da kalesini korumakta. Fiziğiyle dikkat çeken Ersin, geçtiğimiz sezon UEFA Gençlik Ligi'nde de Beşiktaş u21 takımıyla görev almıştı.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:02
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Albayrak'tan F.Bahçe'ye gönderme
Toplam 22
Yorum
Dost Kadıköy korkusu şimdiden başladı.
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Hasan Ali cezalı
Toplam 2
Yorum
Perde Arkası FB için hayırlı olmuş. Para veren olursa, satılabilir. FB satılmak istendiğinde alıcı bulmayan oyuncuları transfer etmemeli.
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G.Saray ilk transferini yaptı
Toplam 3
Yorum
austin zaten noramli bu şimdiden ifadesi yanlış.2-3 yıl izleyip transfer edenler var.2-3 sezon yapılanmadan heryıl böyle hüsran olur.
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