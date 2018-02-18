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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Hakem raporu belli oldu! Talisca'nın sarı kartı...

    Hakem raporu belli oldu! Talisca'nın sarı kartı...

    Atiker Konyaspor-Beşiktaş maçındaki yönetimiyle siyah beyazlı camianın tepkilerine hedef olan hakem Alper Ulusoy'un notu belli oldu.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:22
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    Hakem raporu belli oldu! Talisca'nın sarı kartı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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