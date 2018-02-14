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    14 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'den, ’ye küstah yanıt!

    Hummels'den, Pepe ’ye küstah yanıt!
    , ve kıyaslaması yaptı; Alman oyuncudan göndermeli cevap geldi!.. Yapılan bu kıyaslamaya Alman oyuncudan göndermeli bir cevap geldi. Hummels, UEFA'nın paylaşımını alıntılayarak "Bu benim için büyük bir zafer olmayacak" ifadelerini kullandı. Yapılan kıyaslamada ise Pepe, binlerce oy farkla önde gidiyor.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:08
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