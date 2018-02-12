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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Cenk’e yaklaşıyor

    Cenk’e yaklaşıyor
    AndersonTalisca, Vodafone Park'da son dönemde sürekli rakip ağları sarsıyor. Brezilyalı futbolcu bu statta oynanan son 3 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırmayı başardı. 'ta gol sayısını 17'ye yükseltti. Devre arası Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan 23 gollü Cenk Tosun ile arasındaki farkı giderek kapatmaya başladı
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:20
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