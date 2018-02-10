‘Önümüzde hiçbir risk yok’
Kara Kartal'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'te usta kramponlardan Arjen Robben, teknik direktör değişikliğinin takımı etkilemeyeceğini söyledi. "Ligdeki puan farkı takımı rahatlatır ve Şampiyonlar Ligi'ni etkiler mi?" sorusunu yanıtlayan Hollandalı futbolcu, "Hayır, yeterli deneyime ve lider oyuncuya sahibiz. Hiçbir risk yok" ifadesini kullanıp öz güvenlerini ortaya koydu.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 20:26
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
‘Önümüzde hiçbir risk yok’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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