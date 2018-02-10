‘Önümüzde hiçbir risk yok’

Kara Kartal'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'te usta kramponlardan Arjen Robben, teknik direktör değişikliğinin takımı etkilemeyeceğini söyledi. "Ligdeki puan farkı takımı rahatlatır ve Şampiyonlar Ligi'ni etkiler mi?" sorusunu yanıtlayan Hollandalı futbolcu, "Hayır, yeterli deneyime ve lider oyuncuya sahibiz. Hiçbir risk yok" ifadesini kullanıp öz güvenlerini ortaya koydu.