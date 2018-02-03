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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    ’dan müthiş gol

    <a href="/index/adriano?id=db796b06-12e5-4e9d-b93c-77d87366faa8" class="" rel="tag">Adriano</a>’dan müthiş gol
    BEŞİKTAŞ'IN Brezilyalı oyuncusu , 'a 'şapka çıkartılacak' bir gol attı. Tecrübeli oyuncu, 13. dakikada ceza sahası dışından sağ ayağıyla müthiş bir şutla topu doksana astı. Ligde bu sezonki 14. maçında siftah yapan sambacı, deplasmanda 'u 2-1 yendikleri maç ile 'daki 5-1'lik karşılaşmasında 1'er asist yapmıştı. geçen sezon da deplasmanında benzer bir gol kaydetmişti.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:25
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