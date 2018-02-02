CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’ya klipli kutlama

    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a>’ya klipli kutlama

    kulübü, resmi twitter hesabından yaptığı özel bir paylaşım ile 24 yaşına giren Anderson 'nın yeni yaşını kutladı

    Dün tesislerde idman öncesinde takım arkadaşlarıyla pasta keserek doğum günün kutlayan Brezilyalı yıldız da resmi instagram hesabından, "Şükranın hayatta en iyi duygulardan biri olduğunu öğrendim.

    Bugün 24'ü değiştiriyorum ve kutsamalarla dolu bu harika hayat için Tanrı'ya şükranlarımı sunuyorum. Herkese teşekkürler" paylaşımında bulundu.

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’ya klipli kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN