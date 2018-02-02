Dün tesislerde idman öncesinde takım arkadaşlarıyla pasta keserek doğum günün kutlayan Brezilyalı yıldız da resmi instagram hesabından, "Şükranın hayatta en iyi duygulardan biri olduğunu öğrendim.Bugün 24'ü değiştiriyorum ve kutsamalarla dolu bu harika hayat için Tanrı'ya şükranlarımı sunuyorum. Herkese teşekkürler" paylaşımında bulundu.