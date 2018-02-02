Talisca’ya klipli kutlama
Beşiktaş kulübü, resmi twitter hesabından yaptığı özel bir paylaşım ile 24 yaşına giren Anderson Talisca'nın yeni yaşını kutladı
Bugün 24'ü değiştiriyorum ve kutsamalarla dolu bu harika hayat için Tanrı'ya şükranlarımı sunuyorum. Herkese teşekkürler" paylaşımında bulundu.
Nice mutlu yıllara Anderson Talisca ??— Beşiktaş JK (@Besiktas) 1 Şubat 2018
Happy Birthday Talisca#Beşiktaş pic.twitter.com/TCoYJOkU6J
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:40
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Aykut sen bu takıma nasıl idman yaptırıyorsunki bu çocukların hepsi adele den sakatlanıyor demekki bu çocuklara yanlış idman yaptırıyorsun.
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Avrupa aşkına
Toplam 3
Yorum
erol erol olarak,lig başında,hangi hafta hedef ne olacak buraya yazdım.hepsi çıktı.muharrem usta hep yalan söyledi.
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Deniz Naki'ye bir darbe daha! Resmen bitti
Toplam 1
Yorum
Bence Adam Türkiyenin 3 Lig De oynuyor Zaten Kariyeri bitmis sayilir Süper Lig de 24 Macta 1 Gol Yapmisti Bundesliga da 20 Macta 1 Gol
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