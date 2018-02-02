Lens: Gücümüzü herkes gördü!
Hollandalı yıldız, “Artık herkes Beşiktaş’ın gücünü gördü. İlk hedef üçüncü şampiyonluğu almak” dedi
İlk hedefin 3. şampiyonluğu almak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı olduğunu söyleyen Lens, sözlerini şöyle tamamladı: Taraftarımız inanılmaz. Derbi ya da Anadolu'da herhangi bir maç fark etmiyor. Onlar bizi her zaman, her yerde destekliyorlar. Bundan bir futbolcunun etkilenmemesi imkansız.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:47
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Aykut sen bu takıma nasıl idman yaptırıyorsunki bu çocukların hepsi adele den sakatlanıyor demekki bu çocuklara yanlış idman yaptırıyorsun.
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Avrupa aşkına
Toplam 3
Yorum
erol erol olarak,lig başında,hangi hafta hedef ne olacak buraya yazdım.hepsi çıktı.muharrem usta hep yalan söyledi.
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Deniz Naki'ye bir darbe daha! Resmen bitti
Toplam 1
Yorum
Bence Adam Türkiyenin 3 Lig De oynuyor Zaten Kariyeri bitmis sayilir Süper Lig de 24 Macta 1 Gol Yapmisti Bundesliga da 20 Macta 1 Gol
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