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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Lens: Gücümüzü herkes gördü!

    Lens: Gücümüzü herkes gördü!

    Hollandalı yıldız, “Artık herkes ’ın gücünü gördü. İlk hedef üçüncü şampiyonluğu almak” dedi

    'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, şu ana kadar 'de de, Avrupa'da da iyi performans gösterdiklerini belirterek, "Artık herkes Beşiktaş'ın gücünü gördü. Umuyorum ki bunu devam ettireceğiz" dedi.

    İlk hedefin 3. şampiyonluğu almak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı olduğunu söyleyen Lens, sözlerini şöyle tamamladı: Taraftarımız inanılmaz. Derbi ya da Anadolu'da herhangi bir maç fark etmiyor. Onlar bizi her zaman, her yerde destekliyorlar. Bundan bir futbolcunun etkilenmemesi imkansız.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:47
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