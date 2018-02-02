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    02 Şubat 2018, Cuma
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    ’dan 100 bin TL ceza

    <a href="/index/pfdk?id=042fd63a-8b62-4a69-8a26-6f473fd2ec03" class="" rel="tag">PFDK</a>’dan 100 bin TL ceza
    , Beşiktaş'a Kasımpaşa maçında yaşananlar nedeniyle ceza verdi. TFF'den yapılan açıklamada; siyah-beyazlı kulübe çirkin ve kötü tezahürat eyleminin aynı sezonda üçüncü kez gerçekleşmesi nedeniyle 100 bin TL para; ayrıca 5 bloktaki seyircilere de 1 maç men cezası verildi.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:48
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