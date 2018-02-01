Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson ve Dusko Tosic, sakatlıkları nedeniyle Bursaspor maçının kadrosuna alınmadı. Beşiktaş’ın yeni transferi Vagner Love ise Bursaspor maçı kafilesinde yer aldı
Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile yarın saat 20.00'de Bursa Bş. Bld. Stadı'nda oynayacağı maç için karayoluyla Bursa'ya gitti.
Teknik Direktör Şenol Güneş, Bursaspor maçı kafilesine tedavisine devam edilen Atiba Hutchinson ve Dusko Tosic dışında şu futbolcuları aldı:
Tolga Zengin
Necip Uysal
Oğuzhan Özyakup
Jeremain Lens
Caner Erkin
Gökhan Gönül
Tolgay Arslan
Mustafa Pektemek
Ricardo Quaresma
Pepe
Anderson Talisca
Adriano Correia
Fabricio Ramirez
Alvaro Negredo
Gary Medel
Vagner Love
Domagoj Vida
Utku Yuvakuran
Fatih Aksoy
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 18:52
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 2
Yorum
fbcan fenerbahçenin sağlık ekibinin diplomaları hakkında şüphelerim var ligin en fazla ve en uzun süreli sakatlıkları fenerbahçede oluyor
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Galatasaray açıkladı! İşte Nagatomo'nun maliyeti
Toplam 2
Yorum
candemir türk piyasasına göre ucuz ama kadroya giremeyen futbolcu için pahalı bonuslar gereksiz.
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"Parayı değil Beşiktaş'ı seçtim"
Toplam 5
Yorum
osman ben de olsam üç aşağı beş yukarı aynı parayı alacağım kulüpler içinde iyi insanların bulunduğu huzurla çalışacağım kulüpte oynamak isterdim.
Beşiktaş'ta 2 yıldız, Bursaspor maçı kadrosuna alınmadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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