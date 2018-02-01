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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    'ta 2 yıldız, maçı kadrosuna alınmadı!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta 2 yıldız, <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a> maçı kadrosuna alınmadı!

    'ta ve , sakatlıkları nedeniyle maçının kadrosuna alınmadı. ’ın yeni transferi Vagner Love ise maçı kafilesinde yer aldı

    Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 20. haftasında ile yarın saat 20.00'de Bursa Bş. Bld. Stadı'nda oynayacağı maç için karayoluyla Bursa'ya gitti.

    Teknik Direktör Şenol Güneş, maçı kafilesine tedavisine devam edilen ve dışında şu futbolcuları aldı:

    Tolga Zengin
    Necip Uysal
    Oğuzhan Özyakup
    Jeremain Lens
    Caner Erkin
    Gökhan Gönül
    Tolgay Arslan
    Mustafa Pektemek
    Ricardo Quaresma
    Pepe
    Anderson Talisca
    Adriano Correia
    Fabricio Ramirez
    Alvaro Negredo
    Gary Medel
    Vagner Love
    Domagoj Vida
    Utku Yuvakuran
    Fatih Aksoy

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:52
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