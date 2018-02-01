Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile yarın saat 20.00'de Bursa Bş. Bld. Stadı'nda oynayacağı maç için karayoluyla Bursa'ya gitti.



Teknik Direktör Şenol Güneş, Bursaspor maçı kafilesine tedavisine devam edilen Atiba Hutchinson ve Dusko Tosic dışında şu futbolcuları aldı:



Tolga Zengin

Necip Uysal

Oğuzhan Özyakup

Jeremain Lens

Caner Erkin

Gökhan Gönül

Tolgay Arslan

Mustafa Pektemek

Ricardo Quaresma

Pepe

Anderson Talisca

Adriano Correia

Fabricio Ramirez

Alvaro Negredo

Gary Medel

Vagner Love

Domagoj Vida

Utku Yuvakuran

Fatih Aksoy