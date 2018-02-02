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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Rakip Bursa hedef 3’te 3

    Rakip Bursa hedef 3’te 3

    , Bursa’ya konuk oluyor. Babel kart cezası, Atiba ve Tosic ise sakatlıkları nedeniyle götürülmedi. kadroya dahil edilirken, Larin ise alınmadı

    Beşiktaş , 'de bugün Bursaspor'a konuk oluyor. eride kalan 19 haftada sadece bir kez üst üste 3 galibiyet elde edebilen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda peş peşe aldığı galibiyetlerin ardından Bursa'da seriyi 3'e çıkarmayı amaçlıyor.

    Beşiktaş'ta Hollandalı yıldız Babel sarı kart cezalısı, Atiba ve Tosic ise sakatlıkları nedeniyle Bursa'ya götürülmedi. Yeni transferlerden Vagner Love kadroya dahil edilirken, bir diğer yeni transfer Cyle Larin ise alınmadı.

    MEŞALELERLE UĞURLADILAR
    Beşiktaşlı taraftarlar, Bursa maçı öncesi takımına tam destek verdi. Güvenlik kararları nedeniyle Bursa- spor maçında tribüne giremeyecek olan siyahbeyazlılar, dün Ümraniye Tesisleri'ne giderek takımlarını meşelalerle uğurladı. Taraftarlar, "Şampiyon" tezahüratları altında takımlarını Bursa'ya yolcu etti.

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:36
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