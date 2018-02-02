Rakip Bursa hedef 3’te 3
Kartal, Bursa’ya konuk oluyor. Babel kart cezası, Atiba ve Tosic ise sakatlıkları nedeniyle götürülmedi. Vagner Love kadroya dahil edilirken, Larin ise alınmadı
Beşiktaş'ta Hollandalı yıldız Babel sarı kart cezalısı, Atiba ve Tosic ise sakatlıkları nedeniyle Bursa'ya götürülmedi. Yeni transferlerden Vagner Love kadroya dahil edilirken, bir diğer yeni transfer Cyle Larin ise alınmadı.
MEŞALELERLE UĞURLADILAR
Beşiktaşlı taraftarlar, Bursa maçı öncesi takımına tam destek verdi. Güvenlik kararları nedeniyle Bursa- spor maçında tribüne giremeyecek olan siyahbeyazlılar, dün Ümraniye Tesisleri'ne giderek takımlarını meşelalerle uğurladı. Taraftarlar, "Şampiyon" tezahüratları altında takımlarını Bursa'ya yolcu etti.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:36
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Aykut sen bu takıma nasıl idman yaptırıyorsunki bu çocukların hepsi adele den sakatlanıyor demekki bu çocuklara yanlış idman yaptırıyorsun.
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Avrupa aşkına
Toplam 3
Yorum
erol erol olarak,lig başında,hangi hafta hedef ne olacak buraya yazdım.hepsi çıktı.muharrem usta hep yalan söyledi.
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Deniz Naki'ye bir darbe daha! Resmen bitti
Toplam 1
Yorum
Bence Adam Türkiyenin 3 Lig De oynuyor Zaten Kariyeri bitmis sayilir Süper Lig de 24 Macta 1 Gol Yapmisti Bundesliga da 20 Macta 1 Gol
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