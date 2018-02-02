Parayla işim olmaz
Hırvat stoper Vida, “Daha fazla para teklif ettiler fakat Beşiktaş’ı seçtim. Bazı mutlulukların parasal karşılığı hiçbir zaman yoktur” dedi. Yıldız futbolcu, “Başkan ve yönetimle sürekli face-time (görüntülü görüşme) yaptık. Beni kandırmaya çalışmadılar, onlara minnettarım” yorumunu yaptı
20 MENAJER ARADI
Bana sürekli 'Beşiktaş ile senin işini bitirebiliriz' diyorlardı. Hırvat, Alman, Sırp, Türk; çeşitli ülkelerden menajerler araya girmeye çalıştılar. Bu hoşuma gitmiyordu. Ancak biz direkt face-time yoluyla Başkan Fikret Orman, Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile uzaktan da olsa doğrudan görüşerek çok net bir şekilde ilerledik. Herkes çok saygılı davranıyordu. Beni kandırmaya çalışmıyordu kimse. Beni Beşiktaş'a kazandırmak istiyorlardı. Fikret Orman çok beyefendi bir insan, ona minnettarım."
ÖNSEZİLERİM KUVVETLİDİR
GOL önsezilerinin kuvvetli olduğunu söyleyen Vida, "Korner olduğunda sanki top beni çağırıyormuş gibi hissederim. Asıl mevkim defans ama hisler gole dönük. Gol atmanın keyfi bambaşkadır" ifadesini kullandı.
COME TO BEŞİKTAŞ
Bazı Beşiktaş taraftarlarının kendisini Kiev'deki maçlarda takip ettiğini ifade eden Hırvat stoper, "Tribünden 'Come To Beşiktaş' diye bağırdıklarında çok mutlu oluyordum, gülümsememi engelleyemiyordum. Ama o anda oynadığım takıma saygısızlık gibi algılansın istemiyor, durumu sessizlikle geçiştirmeye çalışıyordum" diye konuştu.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:34
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Aykut sen bu takıma nasıl idman yaptırıyorsunki bu çocukların hepsi adele den sakatlanıyor demekki bu çocuklara yanlış idman yaptırıyorsun.
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Avrupa aşkına
Toplam 3
Yorum
erol erol olarak,lig başında,hangi hafta hedef ne olacak buraya yazdım.hepsi çıktı.muharrem usta hep yalan söyledi.
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Deniz Naki'ye bir darbe daha! Resmen bitti
Toplam 1
Yorum
Bence Adam Türkiyenin 3 Lig De oynuyor Zaten Kariyeri bitmis sayilir Süper Lig de 24 Macta 1 Gol Yapmisti Bundesliga da 20 Macta 1 Gol
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