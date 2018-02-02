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    02 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Parayla işim olmaz

    Parayla işim olmaz

    stoper Vida, “Daha fazla para teklif ettiler fakat Beşiktaş’ı seçtim. Bazı mutlulukların parasal karşılığı hiçbir zaman yoktur” dedi. Yıldız futbolcu, “Başkan ve yönetimle sürekli face-time (görüntülü görüşme) yaptık. Beni kandırmaya çalışmadılar, onlara minnettarım” yorumunu yaptı

    Beşiktaş'ın oyuncusu Domagoj Vida, kulüben aylık dergisine verdiği röportajda döneminde daha fazla para teklif eden kulüplerin olduğunu fakat siyahbeyazlılara söz verdiğini açıkladı. Beşiktaş'ın yöneticilerinin iletişimi ve ilgisine kayıtsız kalamadığını açıklayan yıldız futbolcu, "İnanın daha fazla para teklif eden kulüpler oldu ama ben Beşiktaş'a söz vermiştim ve iyi ki buraya transfer oldum. Çünkü burada çok mutluyum. Bazı mutlulukların parasal karşılığı yoktur. Başkana, yöneticimiz 'e ve teknik ekibe verdiğim söz benim için maddiyattan daha önemliydi" diye konuştu. sürecinde 20 civarında menajerin kendisini aradığını açıklayan Vida, şöyle devam etti:

    20 MENAJER ARADI
    Bana sürekli 'Beşiktaş ile senin işini bitirebiliriz' diyorlardı. , Alman, Sırp, Türk; çeşitli ülkelerden menajerler araya girmeye çalıştılar. Bu hoşuma gitmiyordu. Ancak biz direkt face-time yoluyla Başkan Fikret Orman, Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile uzaktan da olsa doğrudan görüşerek çok net bir şekilde ilerledik. Herkes çok saygılı davranıyordu. Beni kandırmaya çalışmıyordu kimse. Beni Beşiktaş'a kazandırmak istiyorlardı. çok beyefendi bir insan, ona minnettarım."

    ÖNSEZİLERİM KUVVETLİDİR
    GOL önsezilerinin kuvvetli olduğunu söyleyen Vida, "Korner olduğunda sanki top beni çağırıyormuş gibi hissederim. Asıl mevkim defans ama hisler gole dönük. Gol atmanın keyfi bambaşkadır" ifadesini kullandı.

    COME TO BEŞİKTAŞ
    Bazı Beşiktaş taraftarlarının kendisini Kiev'deki maçlarda takip ettiğini ifade eden Hırvat stoper, "Tribünden 'Come To Beşiktaş' diye bağırdıklarında çok mutlu oluyordum, gülümsememi engelleyemiyordum. Ama o anda oynadığım takıma saygısızlık gibi algılansın istemiyor, durumu sessizlikle geçiştirmeye çalışıyordum" diye konuştu.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:34
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