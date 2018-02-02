Birlik oldular Orman dediler
F.Bahçe hariç 16 kulübün desteğini alan Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı’nın yeni başkanı oldu
GEÇMİŞ, GEÇMİŞTE KALDI
Başkan Orman, "Türk sporuna kalıcı işler yapmak amacındayız. Bundan önceki başkanlarımızda olduğu gibi, iyi anılarak iyi işler yapma gayretinde olacağız" ifadelerini kullandı. Fikret Orman, Aziz Yıldırım'ın toplantılara katılmaması nedeniyle Beşiktaş'ın da başkanlık düzeyinde son toplantılarda yer almamasının sorulması üzerine şunları kaydetti: "Geçmiş, geçmişte kaldı. Şu an yeni bir başlangıç yapmışken, geçmişle ilgili polemik konusu oluşturmanın manası yok. Elimizden geldiğince Türk sporuna hizmet etmeye çalışacağız. Toplantıya katılımlar başkanlık seviyesinde önemli, esasında icraat tarafı önemli."
CUMHURBAŞKANIMIZ iNANILMAZ DESTEK VERDi
Başkan Fikret Orman, Spor Toto Süper Lig'in yayın ihalesini Kulüpler Birliği Vakfının yapmasını doğru bulduğunu ifade etti. Başkan Orman, "Futbolun marka değerinin temsilinden kulüpler sorumlu. Burada Kulüpler Birliğinin daha etkin olması gerektiğini düşünüyorum. İyi niyetli bir federasyon başkanımız var. Spor Bakanımız sporun içinden gelmiş birisi. Cumhurbaşkanımız zaten inanılmaz derecede spora destek olan birisi. Kulüpler Birliğinin şirketleşmesi gerekir" dedi.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:32
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Aykut sen bu takıma nasıl idman yaptırıyorsunki bu çocukların hepsi adele den sakatlanıyor demekki bu çocuklara yanlış idman yaptırıyorsun.
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Avrupa aşkına
Toplam 3
Yorum
erol erol olarak,lig başında,hangi hafta hedef ne olacak buraya yazdım.hepsi çıktı.muharrem usta hep yalan söyledi.
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Deniz Naki'ye bir darbe daha! Resmen bitti
Toplam 1
Yorum
Bence Adam Türkiyenin 3 Lig De oynuyor Zaten Kariyeri bitmis sayilir Süper Lig de 24 Macta 1 Gol Yapmisti Bundesliga da 20 Macta 1 Gol
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