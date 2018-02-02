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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Birlik oldular Orman dediler

    Birlik oldular Orman dediler

    F.Bahçe hariç 16 kulübün desteğini alan , Kulüpler Birliği Vakfı’nın yeni başkanı oldu

    Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı, seçimde tek aday gösterilen Fikret Orman oldu. Divan başkanlığını Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı 'ın yaptığı toplantıda 18 kulübün yetkilileri yer aldı. Gümüşdağ, 'ın 16 kulübün desteğiyle yeni başkan olduğunu, F.Bahçe kulübü ise 'çekimser' oy kullandı. Orman'ın yardımcılıklarını Başkanı Adil Gevrek ile Başkanı Erol Bedir yapacak.

    GEÇMİŞ, GEÇMİŞTE KALDI
    Başkan Orman, "Türk sporuna kalıcı işler yapmak amacındayız. Bundan önceki başkanlarımızda olduğu gibi, iyi anılarak iyi işler yapma gayretinde olacağız" ifadelerini kullandı. Fikret Orman, 'ın toplantılara katılmaması nedeniyle 'ın da başkanlık düzeyinde son toplantılarda yer almamasının sorulması üzerine şunları kaydetti: "Geçmiş, kaldı. Şu an yeni bir başlangıç yapmışken, geçmişle ilgili polemik konusu oluşturmanın manası yok. Elimizden geldiğince Türk sporuna hizmet etmeye çalışacağız. Toplantıya katılımlar başkanlık seviyesinde önemli, esasında icraat tarafı önemli."

    CUMHURBAŞKANIMIZ iNANILMAZ DESTEK VERDi
    Başkan , Spor Toto Süper Lig'in yayın ihalesini Kulüpler Birliği Vakfının yapmasını doğru bulduğunu ifade etti. Başkan Orman, "Futbolun marka değerinin temsilinden kulüpler sorumlu. Burada Kulüpler Birliğinin daha etkin olması gerektiğini düşünüyorum. İyi niyetli bir federasyon başkanımız var. Spor Bakanımız sporun içinden gelmiş birisi. Cumhurbaşkanımız zaten inanılmaz derecede spora destek olan birisi. Kulüpler Birliğinin şirketleşmesi gerekir" dedi.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:32
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