Beşiktaş'ta Bursaspor hazırlıkları
Beşiktaş, Süper Lig'in 20'nci haftasında Bursaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. İdman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı.
Tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile antrenman sona erdi.
Beşiktaş, karayolu ile Bursa'ya giderek kampa girecek.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:15
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Ndiaye'den şok açıklama
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeke etmediğiniz hakaret kalmadı mumla arayacaksınız. Alın size ayağına sıkan başkan tepe tepe kullanın.
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Babel’in yerine 3 aday
Toplam 3
Yorum
Fatih Aslında Vagner love secmıcektım yılın transferı Arda Turandır.
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Rize atakta
Toplam 2
Yorum
gofik44 geleceğin yıldız futbolcusu dediler bi türlü düzen tutturamadı gol makinası dedik traş makinası çıktı
Beşiktaş'ta Bursaspor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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