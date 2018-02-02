Cenk’e kapılar hep açık!
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Orman, Everton'a giden Cenk'e övgüler yağdırdı
1.2 milyon kişiye ulaştık
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 'Come to Beşiktaş' sloganıyla Türkiye'nin sınırlarını aştığını ifade etti. Orman, Beşiktaş'ın artık dünyada adından en çok söz ettiren kulüplerden biri olduğunu vurgulayarak, bu sloganla 1.2 milyar kişiye ulaştıklarını açıkladı.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:24
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Aykut sen bu takıma nasıl idman yaptırıyorsunki bu çocukların hepsi adele den sakatlanıyor demekki bu çocuklara yanlış idman yaptırıyorsun.
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Avrupa aşkına
Toplam 3
Yorum
erol erol olarak,lig başında,hangi hafta hedef ne olacak buraya yazdım.hepsi çıktı.muharrem usta hep yalan söyledi.
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Deniz Naki'ye bir darbe daha! Resmen bitti
Toplam 1
Yorum
Bence Adam Türkiyenin 3 Lig De oynuyor Zaten Kariyeri bitmis sayilir Süper Lig de 24 Macta 1 Gol Yapmisti Bundesliga da 20 Macta 1 Gol
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