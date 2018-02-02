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    02 Şubat 2018, Cuma
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    ’e kapılar hep açık!

    <a href="/index/cenk?id=8c980ebd-f514-4169-9b07-d14c87fb806f" class="" rel="tag">Cenk</a>’e kapılar hep açık!

    Siyah-beyazlı kulübün başkanı Orman, Everton'a giden 'e övgüler yağdırdı

    , ", ailemizin değerli evlatlarından biri. Onun bizi en iyi şekilde temsil edeceğine eminim. Kariyerinin hangi noktasında olursa olsun, ailesine dönmek isterse kapımız her zaman açıktır" dedi.

    1.2 milyon kişiye ulaştık
    Başkanı , 'Come to Beşiktaş' sloganıyla 'nin sınırlarını aştığını ifade etti. Orman, 'ın artık dünyada adından en çok söz ettiren kulüplerden biri olduğunu vurgulayarak, bu sloganla 1.2 milyar kişiye ulaştıklarını açıkladı.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:24
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