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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    ayağının tozuyla kadroya girdi

    <a href="/index/vagner-love?id=7854e0dc-dcd6-41d2-95ca-fdcb91cd557b" class="" rel="tag">Vagner Love</a> ayağının tozuyla kadroya girdi

    Beşiktaş'ın son transferi , Gençlerbirliği karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi. Love, maçın ilerleyen dakikalarında şans bekleyecek.

    Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Brezilyalı oyuncu , Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Gençlerbirliği maçının kadrosuna dahil edildi. Devre arasında tatilde olduğu dönemde kendi özel hocasıyla çalışarak formda kalan , kupa mücadelesinin ilerleyen dakikalarında oyuna girmek için şans bekleyecek.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:12
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