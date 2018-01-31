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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Yok böyle kulübe

    Yok böyle kulübe
    VODAFONE Park'ta dün akşamın öne çıkan fotoğraflarından biri yedek kulübesiydi. Teknik direktör , kupada rotasyona giderken, kaleci Fabri ile Oğuzhan, Quaresma, Pepe, Vagner Love, Adriano ve kulübedeki isimlerdi.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:57
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