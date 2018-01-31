Özat'tan Beşiktaş'a gönderme: Kafayı Fenerbahçe ile...
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Sert açıklamalarda bulunan genç hoca, "Biz galipken 5 dakika uzatma veriliyor, mağlupken 4 dakika uzatma. Daha fazla verilmesi gerekirken. Anlamıyorum bu işleri. İnanılır gibi değil, maç oynanıyor adam oradan (Şenol Güneş'i kastederek) "Fenerbahçe maçında bunu veriyorsunuz ama" diyor . Burada maç var, Kafayı Fenerbahçe'yle bozmuşlar. Bu işin Ankara'sı var. Bize nasıl saygı gösteriliyorsa, biz de aynı şekilde saygı göstereceğiz" dedi.
"Dışarıdan oyunu çirkinleştirenler dışında anormal bir durum yoktu" diyen Özat, "Kimi kast ettiniz?" sorusuna "Anlamak isteyen anlar" diye yanıt verdi.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:20
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Özat'tan Beşiktaş'a gönderme: Kafayı Fenerbahçe ile...
Toplam 10
Yorum
memmed aga bu ada insanın geçmiş tavırlarını çok iyi biliyoruz,bu türmlar ciddiye alınmamalı
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Galatasaray Nagatomo'da mutlu sona ulaştı
Toplam 11
Yorum
GS Tamam 1.50 boyunda bizim için ideal defans oyuncusu yahu bıdık gibi adamlarla top oynamaya çalışmaktan bıkmadık.Sonra neden havadan gol yiyo
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı
Toplam 1
Yorum
kıbrıslı transfer yapmayan eksiklerini gidermeyen takım şampiyon olamaz. bu sene de hüsran.ey aziz ve aykut eserinizle övünebilirsiniz.
Özat'tan Beşiktaş'a gönderme: Kafayı Fenerbahçe ile... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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