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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Oğuzhan, Güneş'in yüzünü güldürdü

    Oğuzhan, Güneş'in yüzünü güldürdü

    Çeyrek Final ilk maçında , 'ni 3-1 mağlup ederken, oyuna sonradan giren Oğuzhan'ın performansı Güneş'i memnun etti.

    karşılaşmasında durum 1-1'ken oyuna dahil olan ve orta sahaya getirdiği hareketlilikle takımın topa daha çok sahip olmasını sağlayan , gösterdiği performansla 'in de yüzünü güldürdü. İlk yarının son periyodunda ortaya koyduğu performansla eleştirilerin hedefinde olan Oğuzhan, Gençlerbirliği karşılaşmasındaki etkili oyunuyla eski günlerine dönüş sinyali verdi. 'nun penaltı golünün de mimarı olan Oğuzhan, oyunda kaldığı süre boyunca etkili bir oyun ortaya koydu.

    Talisca boş geçmiyor
    'in ikinci yarısına Antalya ve Kasımpaşa galibiyetleriyle başlayan 'ta Anderson attığı gollerle takımı sırtlayan isim olurken, Brezilyalı oyuncu Gençlerbirliği karşılaşmasını da boş geçmedi. Geride kalan 2 lig ve 1 kupa maçında Beşiktaş 7 gole imza atarken, bu gollerin 5'i Talisca'dan geldi. Teknik Direktör Şenol Güneş, Talisca'nın her geçen gün gelişme kaydettiğinin altını çizerken, bu futbolcunun da tebrikleri hak ettiğini düşünüyor.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:42
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