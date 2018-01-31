Oğuzhan, Güneş'in yüzünü güldürdü
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederken, oyuna sonradan giren Oğuzhan'ın performansı Güneş'i memnun etti.
Talisca boş geçmiyor
Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya ve Kasımpaşa galibiyetleriyle başlayan Beşiktaş'ta Anderson Talisca attığı gollerle takımı sırtlayan isim olurken, Brezilyalı oyuncu Gençlerbirliği karşılaşmasını da boş geçmedi. Geride kalan 2 lig ve 1 kupa maçında Beşiktaş 7 gole imza atarken, bu gollerin 5'i Talisca'dan geldi. Teknik Direktör Şenol Güneş, Talisca'nın her geçen gün gelişme kaydettiğinin altını çizerken, bu futbolcunun da tebrikleri hak ettiğini düşünüyor.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:42
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Uğur ile henüz anlaşma yok
Toplam 2
Yorum
acg 800 bin tl. bile hak etmiyor. Külüpm parası olunca olmayan bol bol faizli paralar ile 800 bin euro öneriliyor. Hani TL ile anlaşacaktınız?
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Özat'tan Beşiktaş'a gönderme: Kafayı Fenerbahçe ile...
Toplam 39
Yorum
AHMET HELAL OLSUN ÜMİT ÖZAT'A. BİRİLERİNE AĞZININ PAYINI VERMİŞ. 10 NUMARA AÇIKLAMA. KENDİNİ EFENDİ SANAN AMA EFENDİ OLMAYANLARA DERSİNİ VERMİŞ.
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Özat'tan Beşiktaş'a gönderme: Kafayı Fenerbahçe ile...
Toplam 39
Yorum
karakartalllll mesela dünkü maçı nasıl hakemle kazandık bi anlat bizde bilelim,, bırakın bu işleri koçum hakemle maç kazanan renkliler aynaya bakın aynaya
Oğuzhan, Güneş'in yüzünü güldürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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