Vodafone Park'ta şov devam ediyor... Beşiktaş, bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda taraftarlarına sevinç yaşattı. Çeyrek final ilk maçında Gençlerbirliği'ni konuk eden siyah-beyazlılar, sahadan 3-1 gibi net bir skorla galip ayrıldı. Gol perdesini 21. dakikada Mustafa Pektemek açtı. Tecrübeli futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu Hopf'a nişanladı. Pozisyonu takip eden Tolgay'ın kısa düşen şutunda topu bir kez daha önünde bulan Mustafa, üst üste ikinci denemesinde ağları havalandırmayı başardı: 1-0. Beşiktaş golden sonra ataklarını sürdürürken, ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.







TALİSCA FATURAYI KESTİ

İkinci 45'e hızlı başlayan taraf bu kez konuk takım Gençbirliği'ydi. Deniz Yılmaz, 52. dakikada eşitliği sağlayan golü attı: 1-1. İkinci devreye sakatlanan Gökhan Gönül'ı çıkarıp, Adriano ile devam eden teknik direktör Şenol Güneş, 63'te Tolgay- Talisca, 69'da da Mustafa- Oğuzhan değişiklikleri yaptı. Bu oyuncuların girmesiyle daha etkili olan Beşiktaş, 74'te Negreda'nun penaltısıyla öne geçirken, 79'da Hopf'un hatasını affetmeyen Talisca ile skoru belirledi: 3-1. Bu sonuçla 6 Şubat'ta oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalayan Kara Kartal, yarı finale göz kırptı.



GÜNEŞ'TEN KUPA ROTASYONU

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği karşısına farklı bir kadroyla çıktı. Tecrübeli hoca; Adriano, Pepe, Talisca, Oğuzhan ve Fabri'yi kulübeye çekerken, Tolga, Lens, Mustafa, Vida, Tolgay ve Necip'e şans verdi.