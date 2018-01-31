Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Cyle Larin'i 4,5 yıllığına renklerine bağladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;



Profesyonel futbolcu Cyle Christopher Larin'in transferi konusunda Orlando City ve Major League Soccer ile anlaşmaya varılmıştır.

Cyle Christopher Larin ile 2021 - 2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.