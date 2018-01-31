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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    transferi 'a bildirdi

    Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi

    , Cyle Larin'in transferi konusunda Orlando City ile anlaşmaya varıldığını 'a bildirdi.

    , Cyle Larin'i 4,5 yıllığına renklerine bağladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi. Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

    Profesyonel futbolcu Cyle Christopher Larin'in transferi konusunda Orlando City ve Major League Soccer ile anlaşmaya varılmıştır.

    Cyle Christopher Larin ile 2021 - 2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

    Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:12
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