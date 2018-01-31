Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Cyle Larin'in transferi konusunda Orlando City ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, Cyle Larin'i 4,5 yıllığına renklerine bağladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel futbolcu Cyle Christopher Larin'in transferi konusunda Orlando City ve Major League Soccer ile anlaşmaya varılmıştır.
Cyle Christopher Larin ile 2021 - 2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:12
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Kupa sınavı A Spor'da
Toplam 3
Yorum
fenerli aykut kesinlikle bu onbir ile çıkmaz çok ofansif ve riskli!
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Özat'tan Beşiktaş'a gönderme: Kafayı Fenerbahçe ile...
Toplam 69
Yorum
eray her şey bitmedi evet bekleyin ankarada da bjk ezer yedek çıkan takımız asıl her takım bjk ile kafayı bozmuş haklı fb maçında uzatılan dakik
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Oğuzhan, Güneş'in yüzünü güldürdü
Toplam 1
Yorum
maho bjk de talisca olmasa su an ligde orta siralarda olurdu dua etsinler bence talisca adam fark yaratiyor o olmadan mac kazanamiyorlar .
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