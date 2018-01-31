Ganso harekatı
İspanyol basını; Beşiktaş’ın Sevilla’da oynayan Brezilyalı 10 numara Ganso ile ilgilendiğini, 28 yaşındaki oyuncu için 5.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini iddia etti
Daha önce adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan 28 yaşındaki oyuncu için devrede olan Beşiktaş'ın 5.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi. 2016- 17 sezonunun başında 9.5 milyon euro bedelle Sao Paulo'dan transfer edilen Brezilyalı orta saha oyuncusunun Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Sevilla'da fazla şans bulamayan Ganso, 11 resmi maçta 4 gol 3 asistle oynadı.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:39
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Rodrigues parlıyor
Toplam 1
Yorum
ua5454 adam gsnin büyüklügünün farkında oynuyor... böyle yürekli ve bilincli adamlar lazım. ne oldum delileri değil
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Ayakkabılarını bile biz verdik!
Toplam 4
Yorum
bjk Ya Ümit efendi böyle verirler ağzının payını .Senin bundan sonraki adresin ptt 1.lig olur bu kafayla devam et ;)
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Özat'tan Beşiktaş'a gönderme: Kafayı Fenerbahçe ile...
Toplam 14
Yorum
bjk Peki Gençlerbirliği hocası olarak Fenere laf söylenince neden bozuluyorsun? Nerede profesyonellik? ;)
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