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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Ganso harekatı

    Ganso harekatı

    İspanyol basını; Beşiktaş’ın Sevilla’da oynayan Brezilyalı 10 numara Ganso ile ilgilendiğini, 28 yaşındaki oyuncu için 5.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini iddia etti

    Ara transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş hakkında 'dan flaş bir transfer iddiası geldi... Siyah beyazlıların, Sevilla'da forma giyen Brezilyalı 10 numara Ganso ile ilgilendiği kaydedildi. İspanyol medyasında yer alan habere göre, Sevilla'da istediği süreleri alamayan Ganso için Beşiktaş da devrede. La Liga ekibinin transfer yapmak istemesi halinde kadrosunda yer açmak zorunda olduğu, bu nedenle Ganso'nun olası adresinin olabileceği vurgulandı.

    Daha önce adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan 28 yaşındaki oyuncu için devrede olan Beşiktaş'ın 5.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi. 2016- 17 sezonunun başında 9.5 milyon euro bedelle 'dan transfer edilen Brezilyalı orta saha oyuncusunun Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Sevilla'da fazla şans bulamayan Ganso, 11 resmi maçta 4 gol 3 asistle oynadı.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:39
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